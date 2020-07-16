Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu (2)
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Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu (2)

Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu (2) O ANLAR KAMERADA Çorum'un Alaca ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Emrah Pullu'nun cansız bedenine ulaşıldığı anlarda yakınları sinir krizi geçirdi.

Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu (2)
16.07.2020 04:26 | Son Güncelleme: 16.07.2020 04:30

Kaybolduğu gölette 3 gün sonra cansız bedeni bulundu (2)
O ANLAR KAMERADA
Çorum'un Alaca ilçesinde serinlemek için girdiği gölette boğulan Emrah Pullu'nun cansız bedenine ulaşıldığı anlarda yakınları sinir krizi geçirdi. Emrah Pullu'nun akrabası olan Saim Durna "İçimiz, ciğerlerimiz parçalandı. Allah'ım sabır ver? diyerek ağıt yaktı. 

Kaynak: DHA

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