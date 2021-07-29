Kayboldu diye aranıyordu, evine döndü
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Kayboldu diye aranıyordu, evine döndü

Kayboldu diye aranıyordu, evine döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde dün kaybolduğu bildirilen ve ekipler tarafından her yerde aranan 12 yaşındaki çocuk, bu sabah evine döndü.

MERSİN (İHA) – Mersin'in Erdemli ilçesinde dün kaybolduğu bildirilen ve ekipler tarafından her yerde aranan 12 yaşındaki çocuk, bu sabah evine döndü.

Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Mersin ekibinden yapılan açıklamaya göre, Erdemli ilçesi Güzeloluk Sarıkayalar mevkiinde dün saat 15.00'ten bu yana kayıp olduğu bildirilen 12 yaşındaki çocuk; AKUT, AFAD ve jandarma ortak çalışmasıyla her yerde aranıyordu. Bu sabah kayıp çocukla ilgili sevindirici bir gelişme yaşandı. Sabah saatlerinde ailesinin açtığı telefona cevap veren çocuğun yaşadığı eve geri döndüğü bilgisi alındı. Arama çalışmalarına katılan AKUT Mersin ekibi gönüllüleri, dönüş yolunda kayıp çocuğu karşılayarak, ailenin sevincine ortak oldu. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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