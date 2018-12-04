Kaybolan Zihinsel Engelli Kadın Yaralı Halde Bulundu

Mardin'de bu sabah saatlerinde kaybolan zihinsel engelli kadın, 3 saatlik çalışma sonucu bıçakla karnından yaralanmış halde bulundu.

Edinilen bilgilere göre, merkez Artuklu ilçesi Ambar Mahallesi'nde bu sabah saatlerinde evden çıkan zihinsel engelli Bedriye Kaymak'ın (45) bir süre sonra dönmemesi üzerine tedirgin olan aile, durumu jandarmaya bildirdi. Bunun üzerine bölgede, jandarma, AFAD ve köylülerce arama çalışması başlatıldı. Yaklaşık 3 saat süren çalışma sonucunda Kaymak'a ulaşıldı. Köye yaklaşık 1 kilometre mesafede karnının 3-4 ayrı bölgesinde bıçak yaralanması olduğu fark edilen Kaymak, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaydırıldı. Kaymak'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili çalışma başlatıldı. - MARDİN