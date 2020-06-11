Kaybolan yaşlı kadını arama çalışmaları sürüyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde önceki gün kaybolan 74 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürdürüldü.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde önceki gün kaybolan 74 yaşındaki kadını arama çalışmaları sürdürüldü.

Aşağı Bozkuyu Köyü Hacıçolaklar Mahallesi'ndeki evinden 9 Haziran'da ayrılan ve geri dönmeyen 74 yaşındaki Emine Çolakerol'u arama çalışmalarına AFAD ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince devam edildi.

Çalışmalara katılan Aksaray AFAD ekipleri de gece görüşlü termal kameralı drone ile arama yaptı.

İz sürücü köpekler ve köylülerin de katıldığı arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA