Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor Osmaniye'de ormanlık alandaki yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın her yerde aranıyor Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki yaşadığı evden kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol Jandarma ve...

Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor

Osmaniye'de ormanlık alandaki yaşadığı evden çıktıktan sonra kaybolan Alzheimer hastası yaşlı kadın her yerde aranıyor

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki yaşadığı evden kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından drone ve arama köpeği tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Çiyanlı köyü Hacıçolaklar Mahallesinde ailesi ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Emine Çolakerol, 9 Haziran Salı akşam saatlerinde evin önünden kayboldu. Yakınları yaşlı kadını çevrede aradıysa da bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Osmaniye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri Emine Çolakerol'un kaybolduğu evin çevresinde ve ormanlık alanda çalışma başlattı.

Jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda yaptığı çalışmada arama köpeği ile dronede kullandı. Sabahtan bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar yaşlı kadının izine rastlanılmadı. Çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA