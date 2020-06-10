Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor
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Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki yaşadığı evden kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası Emine Çolakerol, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından drone ve arama köpeği tarafından aranıyor.

Kaybolan yaşlı kadın drone ile aranıyor
10.06.2020 15:20 | Son Güncelleme: 10.06.2020 15:23

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde ormanlık alandaki yaşadığı evden kaybolan 74 yaşındaki alzaymır hastası Emine Çolakerol, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından drone ve arama köpeği tarafından aranıyor.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Aşağı Bozkuyu köyü Hacıçolaklar Mahallesi'nde ailesi ile birlikte yaşayan 74 yaşındaki alzaymır hastası Emine Çolakerol, 9 Haziran Salı akşam saatlerinde evin önünden kayboldu. Yakınları yaşlı kadını çevrede aradıysa da bulamadı. Bunun üzerine durum jandarmaya haber verildi. İhbar üzerine Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler ile Osmaniye AFAD İl Müdürlüğüne bağlı arama kurtarma ekipleri Emine Çolakerol'un kaybolduğu evin çevresinde ve ormanlık alanda çalışma başlattı.

Jandarma ve AFAD ekipleri ormanlık alanda yaptığı çalışmada arama köpeği ile drone da kullandı. Sabahtan bu yana devam eden arama kurtarma çalışmalarında şu ana kadar yaşlı kadının izine rastlanmadı. Çalışmalar sürüyor. - OSMANİYE

Kaynak: İHA

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