Kaybolan Yaşlı Kadın Bulundu

Bolu'nun Kıbrıscık ilçesinde kaybolan yaşlı kadın, ekipler tarafından yapılan ama sonucunda bulundu.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kilkara köyünde ikamet eden Ayşe Kabasakal (84), dün akşam saatlerinde kayboldu.



Kabasakal'ın bulunması için yakınları tarafından jandarma, AFAD ve UMKE ekiplerinden yardım istendi.



Olay yerine gelen ekipler, köy ve çevresinde geniş çaplı arama başlattı.



Havanın aşırı derecede kararması ve görüş mesafesinin çok kısa olması nedeniyle gece saatlerinde ara verilen arama çalışmaları sabah saatleri itibariyle tekrar başladı.



Kabasakal, ekipler tarafından yapılan ama sonucunda köyün Çarıklar Mahallesi'nde üşümüş ve bitkin bir şekilde bulundu.



Yaşlı kadın, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerin ardından Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırılarak tedavi altına alındı.