KAYBOLAN YAŞLI KADIN BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ - Haberler
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KAYBOLAN YAŞLI KADIN BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 31 Ocak'ta kaybolan Alzheimer hastası N.K. (68), dün jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

HİSARCIK, KÜTAHYA (DHA) - İZMİR'in Ödemiş ilçesinde 31 Ocak'ta kaybolan Alzheimer hastası N.K. (68), dün jandarma ekiplerince bulunarak ailesine teslim edildi.

İl Jandarma Komutanlığı Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ailesinin ihbarı üzerine Birgi Mahallesi'nde ikamet eden ve kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası N.K.'yi bulmak için çalışma başlattı. JASAT, özel eğitimli köpekler ve dron destekli yapılan aramalar neticesinde N.K., dün Üçkonak mevkiinde yolda bitkin bir halde yürürken bulundu. Yapılan sağlık kontrollerinin ardından N.K. ailesine teslim edildi.

KAYBOLAN YAŞLI KADIN BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

KAYBOLAN YAŞLI KADIN BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

KAYBOLAN YAŞLI KADIN BULUNARAK AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Alzheimer, Jandarma, Hisarcık, Ödemiş, Güncel, Haber

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