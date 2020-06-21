Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
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Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu

Erzurum'un Narman ilçesinde kaybolan yaşlı kadın saatler sonra AFAD ve jandarma ekiplerince arazide bulundu.

Kaybolan yaşlı kadın AFAD ve jandarma ekiplerince bulundu
21.06.2020 12:35 | Son Güncelleme: 21.06.2020 13:16

Erzurum'un Narman ilçesinde kaybolan yaşlı kadın saatler sonra AFAD ve jandarma ekiplerince arazide bulundu.

Kayıp olayı, dün Erzurum'un Narman ilçesine bağlı Başkale köyünde yaşandı. Akli melekeleri yerinde olmadığı ve bu rahatsızlığı dolayısıyla ilaç kullandığı belirtilen Mercan Alptekin (78) köyün hemen kıyısında ikamet eden oğlunun yanına gitmek üzere saat 18.00 sularında diğer oğlunun evinden çıktı. Yaklaşık 2 bin 200 metre rakımda bulunan köyde akşam saatlerinden hava şartları kötüleşti, sağanak yağış geçişleri yaşandı ve hava sıcaklığı 4 derecelere kadar düştü. Bölgede bu olumsuzlar hüküm sürerken kendinden haber alınamayan Mercan Alptekin'in kaybolduğunun bildirilmesiyle arama tarama faaliyetleri yerine getirmek üzere Narman İlçe Jandarma Komutanlığı'nda görevli askerler ve Erzurum AFAD Arama ve Kurtarma Birliği'nden Arama Kurtarma Teknisyenleri Başkale köyüne sevk edildiler. Erzurum İl Jandarma Komutanlığı'ndan bir iz takip köpeğinin de dahil olduğu aramalara köylüler de destek verdi.

Zaman zaman şiddetini arttıran sağanak yağmur ve bölgedeki yoğun bitki örtüsü arama tarama faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemesine rağmen sevindirici haber sabahın ilk saatlerinde geldi. Yaşlı kadın bir yonca tarlasının içinde kaybolmasından yaklaşık 10 saat sonra ıslanmış, üşümüş ve bitkin halde bulundu.

Geceyi dışarıda geçiren, sıcak çay içerek ve sobanın yanına oturarak ısınmaya çalışan Mercan Alptekin, köye gelen 112 sağlık ekibi tarafından olumsuz bir durum gözlenmemesine rağmen tedbir amacıyla gözlem altında tutulmak üzere Narman Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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