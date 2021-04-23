Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
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Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Bingöl'ün Genç ilçesinde 17 Nisan'da kaybolan 91 yaşındaki kişinin bulunması için çalışmalar sürüyor.

Balgöze köyünden hayvanlarını kontrol etmek için ayrıldığı evine geri dönmeyen Hasan Göçük'ün bulunması amacıyla Valilik talimatıyla İlçe Jandarma Komutanlığı, AFAD, güvenlik korucuları, SAR (Search and Rescue) Kuzey Yüzü Dağcılık Kulübü ve Arama Kurtarma Derneği, İHH arama kurtarma ekipleri ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 300 kişi çalışmalarda yer alıyor.

Arama çalışmalarına Tunceli'den getirilen bir dedektör köpeği ile Diyarbakır'dan gelen 10 kişilik AFAD ekibi destek veriyor.

Çeşitli bölgelerde arama yapan ekipler, Göçük'ü görenlerin İl AFAD Müdürlüğüne ait "0426 214 4218" numarayı, 155 ile 156 ihbar hatlarını aramasını istiyor.

Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan yaşlı adamı arama çalışmaları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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