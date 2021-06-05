Yakınları kayıp ihbarı yaptı, 1 gün sonra ormanda bulundu

SAKARYA'da, dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan Haşim Çakar (85), ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan aramalar sonucu bu sabah 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

SAKARYA'da, dün evden çıktıktan sonra dönmeyen ve haber alınamayan Haşim Çakar (85), ailesinin kayıp ihbarıyla başlatılan aramalar sonucu bu sabah 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu.

Taraklı ilçesi Aksu Mahallesi'nde yaşayan Haşim Çakar, dün öğle saatlerinde evinden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Çakar'ın yakınları, bir süre sonra jandarma ve AFAD'tan yardım istedi. Kayıp ihbar üzerine AFAD, jandarma ve arama- kurtarma ekipleri, evin çevresinden başlayarak, bölgede arama çalışması başlattı. Çakar, evine 6 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda bulundu. Kurtarma ekiplerinin hemen su verdiği Haşim Çakar, unutkanlık yaşadığı için evin yolunu bulamadığını söylerken, ailesinin yanına götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Murat Hazer