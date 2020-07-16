Kaybolan yaşlı adam ölü olarak bulundu Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kayıp yaşlı adamın cansız bedeni evinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde, kayıp yaşlı adamın cansız bedeni evinden 2 kilometre uzaklıkta bulundu.

Adana İl Jandarma Komutanlığı tarafından 12 Temmuz Pazar günü saat 09.00 sıralarında Ceyhan ilçesi Üçdutyeşilova Mahallesi'nde 85 yaşındaki M.C. isimli yaşlı adamın 11 Temmuz Cumartesi günü saat 10.00'dan itibaren kayıp olduğu bilgisi alındı.

Ekipler, kayıp şahsı bulmak için yaptıkları arama çalışmalarında, iz takip köpeği 'Moda'nın tepki vermesi sonucu kayıp şahsı evinin 2 kilometre uzağında ölü olarak buldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADANA

Kaynak: İHA