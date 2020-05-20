Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda bulundu Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda bulundu Antalya'nın Serik ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer yaşlı adam, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 20 saat sonra çalılık alanda bulundu.

Kaybolan yaşlı adam 20 saat sonra çalılık alanda bulundu

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde dün kaybolan 79 yaşındaki Alzheimer yaşlı adam, AKUT ve jandarma ekipleri tarafından yapılan aramada 20 saat sonra çalılık alanda bulundu.

Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde yaşayan Alzheimer hastası Kadir Topuz (79), dün sabah saat 06.00 sıralarında evden çıktı ve bir daha geri dönmedi. Topuz'un damadı ise kendisinden haber alamadıkları babası için Serik İlçe Jandarma Komutanlığı'na kayıp ihbarında bulundu. Ekiplerin yaptığı incelemede, Topuz'un kimliğinin evde olduğu ve telefon kullanmadığı tespit edildi. Arama çalışmalarına, Arama Kurtarma Derneği'de katıldı.

79 yaşındaki Topuz gece saat 02.00 sıralarında AKUT ve jandarma ekipleri tarafından çalılık alanda yatar vaziyette bulundu. Topuz'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA