KAYBOLAN YAŞLI ADAM, 2 GÜN SONRA BULUNDU

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kayıp olarak aranan İsmet Saltuğ (85), 2 gün sonra ormanlık alanda baygın halde bulundu.

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, kayıp olarak aranan İsmet Saltuğ (85), 2 gün sonra ormanlık alanda baygın halde bulundu.

Cankara Köyünde yaşayan İsmet Saltuğ, pazar günü çıktığı eve geri dönmedi. Yakınlarının ulaşamayınca jandarma ve AFAD ekiplerinden yardım istemesiyle Saltuğ'u arama çalışması başlatıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından yapılan çalışma sonrası sabah saatlerinde Saltuğ, köy kırsalındaki ormanlık alanda bayın halde bulundu. Ambulansla Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alınan Saltuğ'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı