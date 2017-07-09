Kaybolan Vatandaş Evine Döndü

Çankırı'nın Korgun ilçesinde dün kaybolan zihinsel engelli vatandaş bulundu.



Çankırı'nın Korgun ilçesinde dün evinden çıktıktan sonra bir daha dönmeyen ve uzun süre kendisine ulaşılamayan İbrahim Gündoğmuş isimli vatandaş ailesinin ihbarı sonucu itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerince aranmaya başlanmıştı. Jandarma ekiplerininde destek verdiği yoğun arama çalışmalarına rağmen ulaşılamayan Gündoğmuş'un, bugün sabah saatlerinde evine döndüğü öğrenildi.



Gündoğmuş'un geceyi köy etrafında bir ağaç altında geçirdiği öğrenildi. - ÇANKIRI