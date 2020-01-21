: Kaybolan üniversite öğrencisini arama çalışmaları sürüyor

21.01.2020 15:18 | Son Güncelleme: 21.01.2020 15:22

Tunceli'de 17 gün önce kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar devam ediyor.

Munzur Üniversitesi Tunceli Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku'nun ailesinin 6 Ocak'taki kayıp başvurusu üzerine başlatılan arama çalışmalarına, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) görevlilerinin yanı sıra Adıyaman Emniyet Müdürlüğünde görevli dalgıçlar, İstanbul, İzmir ve Konya'nın büyükşehir belediyelerinin su altı arama kurtarma ekipleri, Kayseri Türkuaz Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Derneği dalgıçları ile Deniz Kuvvetleri ve jandarma arama kurtarma personelinden 140 kişi katılıyor.

İl Afet ve Müdürlüğü koordinesinde Dinar Deresi bölgesindeki arama çalışmalarını tamamlayan ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında belirlenen bölgelerde dalgıçlar ve su altı kameralarıyla arama çalışması yürütüyor.

Polis ve jandarmanın dedektör köpekler ve drone ile arazide aramalarını sürdürdüğü çalışmalarda, Gülistan Doku'ya ait herhangi bir ize rastlanmadı.

Kayıp Gülistan'ın annesi Bedriye Doku, gazetecilere yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve eşi Emine Erdoğan'dan yardım istediğini belirterek, "Bana yardımcı olun. Ben bir anayım, kızım Türkiye'nin kızıdır. Burada perişan oldum, her gün ölüyorum. Niye o çocuğu tutuklamadınız, niye bıraktınız? Benim kızımı kandırdı. Bir çocuk akşam eve gelmese o ana ne yapar? Bana yardım edin. Kızım ölü ise ölüsünü, diri ise dirisini istiyorum. Kızım benim gözümün nurudur." dedi.

Olay

Tunceli'de üniversitede okuyan kızları Gülistan Doku'dan haber alamayan ailesi, memleketleri Diyarbakır'dan gelerek 6 Ocak'ta İl Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Doku'nun arkadaşlarıyla görüşen ve cep telefonu sinyallerini izleyen polis ekipleri, Doku'yu bulmak için çalışma başlatmıştı.

Genç kızın ailesi, Doku'nun kaldığı öğrenci yurdundaki odasında intihar mektubu bulup savcılığa teslim etmişti.

Daha önce de Doku'nun intihar ettiği değerlendirilen yerde kendisine ait bazı notlar, resmi evrak ve makas bulunmuştu.

Kaynak: AA

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