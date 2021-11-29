KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BARTIN'da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün su kuyusunda ölü bulundu.

BARTIN (DHA) - BARTIN'da dün öğle saatlerinde kaybolan Songül Sarı (31), bugün su kuyusunda ölü bulundu.

Bartın Gecen Mahallesi'nde yaşayan Songül Sarı'dan, dün öğle saatlerinde evden çıktıktan sonra bir daha haber alınamadı. Aile, polisi arayarak durumu bildirdi. Sabah saatlerinde ailesi, bahçelerde Songül Sarı'yı aramaya başladı. Sarı ailesi, evlerine yaklaşık 1 kilometre mesafedeki Daşboğazı mevkiindeki bahçede bulunan 6 metre derinliğindeki kuyuya baktı. Songül Sarı'yı kuyuda gören ailesi, 112 Acili aradı. Olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve AFAD ekipleri geldi. Kuyudaki suyun tahliye edilmesinin ardından halatla Songül Sarı'nın cansız bedeni kuyudan çıkarıldı. Sarı ailesi sinir krizleri geçirdi. Bekar olan Songül Sarı'nın cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

KAYBOLAN KADIN, SU KUYUSUNDA ÖLÜ BULUNDU

Van, 11 dakika arayla iki depremle sallandı

Van, 11 dakika arayla iki depremle sallandı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title