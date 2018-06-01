Sovyetlerin Afganistan'a Yaptığı Çıkarmada Kaybolmuştu! Rus Pilot 31 Yıl Sonra Bulundu
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a yaptığı askeri çıkarmada kaybolan Rus pilotu tam 31 yıl sonra ABD istihbarat üyeleri buldu.
Sovyetlerin Afganistan'a yaptığı askeri çıkarmada kaybolan Rus pilotun tam 31 yıl sonra bulunduğu ve Rusya'ya döneceği öğrenildi.
SOVYETLER BİRLİĞİ'NİN AFGANİSTAN'A YAPTIĞI ÇIKARMADA KAYBOLDU
Sovyetler Birliği'nin Afganistan'a girmesiyle Ortadoğu'da başlayan savaş esnasında kaybolan Rus pilot Alexander Mironov'un bulunduğu öğrenildi.
31 YIL ÖNCE KAYBOLMUŞTU! ABD İSTİHBARAT ÜYELERİ BULDU
31 yıl önce kaybolan Mironov'u savaş bölgelerinde esir düşen ve kaybolan askerlerin bulunması için ABD ve Rusya'nın kurduğu 'Savaş Kardeşliği' grubundaki ABD istihbarat üyelerinin bulduğu aktarıldı.
İŞLEMLERİNİN ARDINDAN ÜLKESİNE DÖNECEK
Miranov'un bazı evrak işlerinin tamamlanmasının ardından 31 sene sonra yurda dönmesi bekleniyor.