Kaybolan Parası Bulunup Teslim Edildi

Sivas'ta bir vatandaşın kaybolan paraları polis tarafından bulunarak teslim edildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir vatandaş Ulu Cami'de namaz kıldıktan sonra içerisinde 2 bin avro, bin 500 Danimarka kronu ve 40 lirası bulunan cüzdanını kaybetti.

Vatandaşın polis merkezi amirliğine müracaat etmesinin ardından cami civarında çalışma yapan polisler, içerisinde para bulunan cüzdanı bularak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA