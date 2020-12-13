Kaybolan mülteci için arama başlatıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kaybolan mülteci için arama başlatıldı

13.12.2020 11:11 | Son Güncelleme: 13.12.2020 11:15
Kaybolan mülteci için arama başlatıldı

Ağrı Dağı bölgesinde kaybolan Afgan uyruklu mülteci için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Ağrı Dağı bölgesinde kaybolan Afgan uyruklu mülteci için ekipler arama kurtarma çalışması başlattı.

Iğdır'da kaybolan mülteci için Jandarma ve AFAD Arama Kurtarma ekipleri Ağrı dağı bölgesinde kaybolan Afgan uyruklu mülteci için seferber oldu. Kaybolan Afgan uyruklu mülteci için arama kurtarma çalışmaları, bölgede yağan kar yağışına rağmen aralıksız devam ettiği öğrenildi. - IĞDIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
Kaybolan kadını arama çalışmaları devam ediyor
Mantar ararken kaybolan baba oğul bulundu
Mantar ararken kaybolan baba oğul bulundu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Son dakika haberi: Isınmak için ateş yakan mülteci canından oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Engin Altay Donald Trump Ruhsar Pekcan Mevlüt Çavuşoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Cem Yılmaz Beren Saat Gülben Ergen Hakan Taşıyan
Spor Neymar Erol Bulut Samet Aybaba Kylian Mbappe Enner Valencia
Tüm Haberler Türk Tbmm Bakan Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaybolan mülteci için arama başlatıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.12.2020 11:16:22. #1.15#
title