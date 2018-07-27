Kaybolan Minik Kız İçin Polis Alarma Geçti

TRABZON'da evlerinin önünde oynarken kaybolan Afganistan uyruklu 4 yaşındaki Sana Sultani, polis ekipleri tarafından bulundu. İhbar üzerine teyakkuza geçen polis ekiplerince, kaybolduğu alanın 500 metre uzağında bulunan minik kız ailesine teslim edilirken, mahalle sakinleri de özveri gösteren polislere teşekkür etti.

Kentte, 3 Nolu Erdoğdu Mahallesinde, Afganistan uyruklu Sana Sultani (4) sabah saatlerinde arkadaşlarıyla oyun oynamak için evden çıktığı sırada kayboldu. Aile çocuklarını evlerinin önünde olmadığını fark etmesi üzerine durumu polise bildirdi. İhbar sonrası belirtilen adrese gelen polis ekipleri, tercüman aracılığıyla görüştükleri aileden kayıp kızın eşgal bilgilerini aldı. Yaklaşık 100 polisin sevk edildiği mahalle ve çevresinde arama çalışmalarına başlandı. Arama çalışmalarına mahalle sakinleri de eşlik ederken, kayıp kızın annesi Jamila Sultani (36) de fenalık geçirdi. Yaşadığı üzüntü sonrası baygınlık geçiren anne Sultani'ye bölgeye gelen 112 Sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Bu sırada polis ekipleri, kaybolan minik kızı, evlerinin 500 metre uzağındaki parkta tek başına buldu. Yaklaşık 40 dakikalık aramalar sonucunda bulunan kız çocuğu ambulansta tedavi gören annesine gösterildi. Çocuğunu karşısında gören anne Jamila Sultani, ambulansta yattığı yerden kalkarak kucağına aldığı kızına sarılarak gözyaşlarına boğuldu. Ambulasla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne Sultani tedavisinin ardından taburcu edilirlen, minik kız da ailesine teslim edildi. MAHALLELİ POLİSİ KUTLADI

Mahalle sakinleri ihbar ve ardından kayıp kızın bulunması için özveri gösteren polis ekiplerine teşekkür ederken, mahalle muhtarı Ergün Memiş de bulunan sevimli kızı kucağına alarak, "Size helal olsun emniyet" diyerek bağırdı. Memiş, "Mahallede muhtarlık binamızın yanında ikamet eden Afgan kardeşlerimizin 4 yaşındaki çocukları Sana sabah saatlerinde evden çıkarak kayboldu. Biz mahalleli olarak tüm mahalleyi didik didik aradık. Bu konuda emniyet mensuplarımız büyük bir duyarlılık gösterdi. Tüm il emniyet teşkilatına, asayiş şubesi ekiplerine, mahallem ve şahsım adına çok teşekkür ediyorum. Dünyanın bin bir türlü hali var. Bu tür vakalarla tekrar karşılaşmamak için çocuklarımıza sahip çıkalım, çocukları tek başına dışarı bırakmayalım" dedi. - Trabzon