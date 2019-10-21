Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu
Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan koyunları jandarma bularak sahibine teslim etti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan koyunları jandarma bularak sahibine teslim etti.
Musabeyli ilçesi Kozlubağ köyü sınırları içerisinde A.Y.isimli vatandaşa ait 8 adet küçükbaş hayvanın çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Kozlubağ köyü yakınlarında drone yardımı ile hayvanların yerine tespit ederek buldu. Koyunlar tahisi A.Y'ye teslim edildi. - KİLİS