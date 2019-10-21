Kaybolan küçükbaş hayvanları jandarma buldu

21.10.2019 15:21

Kilis'in Musabeyli ilçesinde kaybolan koyunları jandarma bularak sahibine teslim etti.



Musabeyli ilçesi Kozlubağ köyü sınırları içerisinde A.Y.isimli vatandaşa ait 8 adet küçükbaş hayvanın çalındığı veya kaybolduğu ihbarı üzerine harekete geçen İl Jandarma komutanlığı ekipleri, Kozlubağ köyü yakınlarında drone yardımı ile hayvanların yerine tespit ederek buldu. Koyunlar tahisi A.Y'ye teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA