Kaybolan koyunları jandarma buldu
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş koyun, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Manisa'nın Ahmetli ilçesinde kaybolan 27 küçükbaş koyun, jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.
Kendirlik Mahallesi'nde Niyazi Ayyürü, ahırda koyunlarının olmadığını fark edince durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, yaklaşık 5 saat süren arama çalışmalarının ardından hayvanları, mahalleden 5 kilometre uzaklıkta dağlık alanda buldu.
Jandarma ekipleri, koyunları Ayyürü'ye teslim etti.