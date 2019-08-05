Kaybolan koyunları jandarma buldu

Kilis'in Elbeyli ilçesinde kaybolan küçükbaş hayvanlar jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Elbeyli ilçesine bağlı Taşlıbakar köyünde Ülger Ağcabay'a ait 14 küçükbaş hayvanın arazide kaybolması üzerine durumu jandarmaya bildirdi. Elbeyli ilçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Güvenlik korucuları ile çevre köylerde yapılan araştırma sonutucu kaybolan hayvanlar köyden 5 kilometre uzakta arazide bulunarak küçükbaş hayvanların sahibi Ülger Ağcabay'a teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA