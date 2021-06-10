Kaybolan koyunlar drone ile bulundu
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Kaybolan koyunlar drone ile bulundu

Kaybolan koyunlar drone ile bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan köyünde bir vatandaşın kaybolan koyunları jandarma ekiplerinin insansız hava aracı (drone) sayesinde bulundu.

Bilecik'in Bozüyük ilçesine bağlı Bozalan köyünde bir vatandaşın kaybolan koyunları jandarma ekiplerinin insansız hava aracı (drone) sayesinde bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bozalan Köyünde çiftçilik yapan E.B. isimli vatandaşa ait 52 adet koyun henüz bilinmeyen bir nedenle ahırdan çıkarak kayboldu. Bir süre sonra durumu fark eden hayvan sahibi konuyu İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine köye giden ekipler, drone ile çiftlik çevresinde ve güzergahında arama tarama faaliyeti gerçekleştirdi. Yapılan arama ve tarama neticesinde kaybolan 52 adet küçükbaş hayvan çiftlikten yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta Karaağaç köyü Karakaya mevkiinde bulunarak hayvan sahibine teslim edildi. Hayvan sahibi E.B.'de Bozüyük İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teşekkür etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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