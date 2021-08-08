Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü

Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan köpek için konulan para ödülü, sokak hayvanlarına mama alınarak değerlendirildi.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde kaybolan köpek için konulan para ödülü, sokak hayvanlarına mama alınarak değerlendirildi.

Kocaali ilçesinde yaşayan Tahir Çağırıcı'ya ait 'Paşa' isimli köpek kayboldu. Yaklaşık 4 gündür köpeğini bulabilmek için çaba harcayan Çağırıcı, köpeğini bulana para ödülü vereceğini de sosyal medya üzerinden duyurdu. Köpeği bitkin bir şekilde sokakta bulan Yeliz Karaoğlan isimli vatandaş, hayvanı bir süre besledi. Bir tanıdığı vasıtası ile köpeğin, Tahir Çağırıcı'ya ait olduğunu öğrenen Karaoğlan, köpeği sahibine teslim etti. Köpeğinin bulunması üzerine yaşadığı mutluluğu aktaran Çağırıcı, para ödülünü teslim etti. Köpeği bulan Yeliz Karaoğlan ise, para ödülünü sokak hayvanlarına mama alınabilmesi için Pet Shop'a teslim ettiğini aktardı. - SAKARYA

Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü
Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü
Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mahmut Özer Meral Akşener Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Yılmaz Erdoğan Mehmet Ali Erbil İbrahim Tatlıses
Spor Mete Gazoz Caner Erkin Sergen Yalçın Valentin Rosier Busenaz Sürmeneli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan köpek için verilen para ödülü sokak hayvanlarına mama olarak döndü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.8.2021 14:16:19. #1.14#

title