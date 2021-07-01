Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek

İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu - Haberler | Güncel

Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek Üç aydır kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor Başakşehir'de ikamet eden Merve Beykoz isimli kadın, üç ay önce kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor.

Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek

Üç aydır kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor

İSTANBUL (İHA)- Başakşehir'de ikamet eden Merve Beykoz isimli kadın, üç ay önce kaybolan köpeğini sokak sokak arıyor. Beykoz, kaybolan köpeği bulan kişiye bir tam cumhuriyet altını hediye edecek.

Bahçeşehir'de ikamet eden Merve Beykoz, 8 yıl önce sahiplendiği köpek, kayboldu. 3 aydır kayıp olan cocker cinsi köpekleri için birçok ilçede kayıp ilanları verdir. Hem telefondan hem de sosyal medya üzerinden gelen tüm ihbarları değerlendiren Beykoz, ihbarın geldiği ilçenin sokaklarını tek tek dolaşarak, 8,5 yaşındaki kayıp köpek Leo'yu soruyor.

Avcılar Meydanı'nda elinde kayıp ilanlarıyla gezen Beykoz, vatandaşlara ve esnafa resmi gösterip, köpeğini soruyor. Beykoz, son çare olarak köpeklerini bulana ya da doğru ihbar verene bir tam cumhuriyet altını hediye edecek.

Köpeğin ailelerinden bir parça olduğunu anlatan Merve Beykoz, "Boz köpeğimiz Leo yaklaşık üç aydır kayıp, 8 yıl önce sahiplendik biz Leo'yu. 8 yıl önce bir gece vakti arabamın önüne atladı. Tüm bakımlarını yaptık, hiç köpek istemediğimiz için sahiplendirmeye çalıştık. Ancak sahiplendirildiği aileden de çok hasta döndü. Annem, babam ve ben hiç köpek sahiplendirmeyi istemediğimiz halde, barınağa bırakmaya kıyamadık, sahiplendik. Ama üç ay kadar önce kayboldu, çalındığını düşünüyoruz. Çünkü çok akıllı bir köpek, evin yolunu bulabilecek bir köpek. Evden çıkıp kayboldu" dedi.

"Bulan kişiye bir tam cumhuriyet altını vereceğiz"

Bulan kişiye ödül vereceklerini belirten Beykoz, "Bahçeşehir'den kayboldu köpeğimiz. Çok sayıda ihbar geliyor. Sosyal medyadan çok yardım istedik, çok destek geldi bize. Avcılar, Küçükçekmece, Florya, Esenler, Esenyurt, çeşitli yerlerden ihbar geliyor. Bu ihbarların hepsini değerlendiriyoruz. Polise başvurduk, barınaklara baktık. Olabilecek her yere baktık ama maalesef elimizde net bir veri yok. ama hiç umudumuzu kaybetmedik, hala arıyoruz. Bulunduğu taktirde bulan kişiye ödül vereceğiz. Eğer sokaktaysa sokakta mutlaka birileri görmüştür. Bir tam cumhuriyet altını verilecek bulan kişiye. Sahiplenilmiş olabilir. Lütfen sokaktaki köpeklere dikkatli bakın, ailece perişan haldeyiz. Artık psikolojik olarak da tükenmiş durumdayız. Ama ümidimizi kaybetmeden hala arıyoruz" diye konuştu.

Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek
Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek
Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek
Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Babacan Devlet Bahçeli Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Müge Anlı İbrahim Selim Haluk Bilginer Mehmet Ali Erbil
Spor Mesut Özil Fatih Terim Şenol Güneş Emre Kocadağ Aziz Yıldırım
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan köpeğini bulana bir cumhuriyet altını verecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 15:58:29. #1.16#

title