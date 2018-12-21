Kaybolan köpeğini bulana 10 bin TL ödeyecek

Kaybolan köpeğinin ardından göz yaşları döken Sivaslı, köpeğini bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyurdu

SİVAS - Kaybolan köpeğinin ardından gözyaşları döken Sivaslı, köpeğini bulana 10 bin TL ödül vereceğini duyurdu.

İsviçre'de yaşayan Sivaslı Boran Fahri, Sivas'ta kaybolan köpeğinin ardından günlerdir göz yaşları döküyor. Boran Fahri, 4 yıl önce Sivas'ta bir barınakta uyutulmak üzereyken sahiplendiği köpeği Thor'u abisine emanet ederek İsviçre'ye gitti. Köpeğini İsviçre'ye yanına aldırmak için gerekli işlemleri takip ederken köpeğinin kaybolduğu haberini aldı. Fahri'nin Sivas'ta ki yakınlarının tüm arama çabalarına rağmen köpeğe ulaşılamadı. Köpeğine çok bağlı olan Fahri, köpeğin bulunabilmesi için İşviçre'den sosyal medya hesapları üzerinden kampanyalar başlattı. Fahri köpeğini bulanlara 10 Bin TL ödül vereceğini duyurdu.

Barınakta uyutulacakken sahiplendi

Boran Fahri, kaybolan pitbull cinsi köpeğini barınakta uyutulmak üzereyken sahiplenip, tedavisini yaptırdığını belirterek, "Ben yaklaşık 3.5 - 4 yıl önce bir barınaktan öldürülmek üzereyken sahiplendim. Ben sahiplenmeden önce köpek dövüştürülmüş, ağır yaralar almıştı. Yüzünde belki yüzlerce yara vardı. Biz sahiplendikten sonra tüm agresifliği gitti. Geçen sene benim İsviçre'ye gelmem gerekti. Köpeği ağabeyime emanet ettim. Bir yıldır ağabeyim bakıyordu. 2 gün önce de Yenimahalle Menderes caddesinde 12. sokak civarında kaybolmuş. Bizim gözümüzde değeri çok büyük. Bulana 10 bin TL kadar ödül vermeyi düşünüyoruz. Sadece 10 bin TL'lik ödül değil, bulana ömrümüz boyu minnettar da oluruz. O bizim köpeğimiz değil çocuğumuzdu." dedi.

Kaynak: İHA