Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü
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Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun, son olarak Avcılar'da belediyeye ait bir tuvalete girip çıktıkları tespit edildi.

Hadımköy'de kaybolan 3 kız çocuğunun, son olarak Avcılar'da belediyeye ait bir tuvalete girip çıktıkları tespit edildi. Çocukların tuvalete girip çıktıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Hadımköy'de kaybolan Eslem Tuana Yüksel (15), Efsa Yüksel (13) ve Nazar Memiş (11) isimli 3 kız çocuğunu arama çalışmaları devam ederken, çocuklardan birinin kıyafetleri Avcılar sahilde bulunmuştu. Çocukları bulmak için güvenlik kamerası çalışması yapan ekipler, çocukların son olarak saat 16.02'de Avcılar'da bulunan belediyeye ait bir tuvalete girip çıktıklarını tespit etti. Çocukların tuvalete girip çıktıkları anlar ise güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Görüntülerde, çocukların ilk olarak tuvaletin turnikesinden geçtikleri, daha sonra da turnikeden çıkarak tuvaletten ayrıldıkları görülüyor.

(Batuhan Toprak/İHA)

Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü
Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü
Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü
Kaybolan kızlar Avcılar'da belediye tuvaletinde görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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