Kaybolan Kız Çocuğunu Arama Çalışmalarına Ara Verildi

Tokat'ın Turhal ilçesinde kaybolan 3 yaşındaki Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan çalışmalara ara verildi.

Yenisu köyünün yaylasında babaannesi Sati Atış'ın önceki gün hayvanları suya götürürken evde bıraktığı, döndüğünde kaybolduğu belirlenen Evrim Atış'ın bulunması için başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Çalışmalarda, AFAD ve jandarma ekiplerine köylüler de destek veriyor.

Arama çalışmalarında Samsun AFAD'dan gelen "Abrek", "Mali" ile "Chi chi" isimli köpekler ve Jandarma Arama Kurtarmanın (JAK) "Mavi" isimli arama köpeği de kullanılıyor.

Kız çocuğunun kaybolduğu bölgedeki çadırlarda da arama yapıldı.

Havanın kararmasının ardından çalışmalara ara verildi