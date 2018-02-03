Kaybolan Kişinin Güvenlik Kamerasındaki Son Görüntüleri

Bolu'da 3 gündür kendisinden haber alınamayan 68 yaşındaki kişinin bulunması için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

Yeniçağa ilçesine bağlı Eskiçağa köyünde yaşayan kızının yanına misafirliğe gelen ve perşembe günü öğle saatlerinde Yeniçağa ilçesine gitmek için evden çıktığından beri kendisinden haber alınamayan İsmail Hırçın'ı (68) arama çalışmaları köylüler, jandarma ve Bolu İl AFAD Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.

Eskiçağa köyü-Yeniçağa ilçesi arasındaki ormanlık alan ile tarlalarda yapılan arama çalışmaları kapsamında 3 gruba ayrılan ekipler, bölgede geniş çaplı arama yürütüyor.

Kayıp İsmail Hırçın'ın oğlu Zafer Hırçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, babasından 3 gündür haber alamadıklarını ifade ederek, "Köye 15 gün önce gelmişti. Kız kardeşimin yanında kalıyordu. Perşembe günü pazara gitmek için çıkmış. Saat 11.00'de akaryakıt istasyonunun önünden geçmiş. O andan beri haber alamıyoruz." dedi.

Arama çalışmalarına gece-gündüz devam ettiklerini anlatan Hırçın, şu anda AFAD, jandarma ve köylülerin arazide, emniyet ekiplerinin de şehir içinde arama çalışmasına devam ettiğini ifade etti.

Bu arada, köy çıkışında bulunan akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen jandarma ekipleri, Hırçın'ın gittiği yönü belirledi.

Kayıtlarında, Eskiçağa köyü istikametinden yürüyerek gelen Hırçın'ın, Yeniçağa yönüne doğru gittiği görülüyor.

Ekiplerin, güvenlik kamerası kayıtlarından perşembe günü saat 11.00-13.00 arasında bölgeden geçen araçların sürücülerine de ulaşarak Hırçın'ı görüp görmediğini soracağı öğrenildi.