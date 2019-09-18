Kaybolan kişinin cesedi bulundu

18.09.2019 18:22

Van'ın Erciş ilçesinde 9 gündür kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki Şahin Esim'in cesedi bulundu.

Gölağzı Mahallesi'nde yaşayan Cahit Çelebioğlu, Van Gölü kıyısında hayvanlarını otlattığı sırada sazlık alanda erkek cesedi gördü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen jandarma ve polis ekipleri yaptığı incelemede cesedin, ailesince 9 gün önce kayıp başvurusu yapılan Şahin Esim'e (55) ait olduğunu belirledi.

Ceset, ambulansla Erciş Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA