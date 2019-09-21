Kaybolan Kıbrıs Gazisi Gündüz'ün cansız bedeni bulundu

21.09.2019 12:55

Elazığ'ın Maden ilçesinde bir köyde 4 gün önce bahçe sulamak için evden çıkan ve haber alınamayan Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz'ün cansız bedeni bulundu.



Maden ilçesine bağlı Akboğa köyünde ailesiyle birlikte ikamet eden alzheimer hastası Kıbrıs Gazisi Aziz Gündüz (63), 4 gün önce sabah saatlerinde bahçeyi sulamak için evden çıktıktan sonra ailesi bir daha haber alamadı. Bunun üzerine aile, durumu jandarmaya bildirdi. Jandarma ekipleri ile birlikte korucular, köy sakinleri, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Gündüz'ü arama çalışmalarının 4'üncü gününde acı haber geldi. İlçe genelinde arama çalışması yapan ekipler, Gündüz'ün köyünden 3 kilometre uzakta görüldüğü bilgisini aldı. Bunun üzerine bölgeye yoğunlaşan ekipler, yaptığı aramada derenin kenarında Aziz Gündüz'ün cansız bedenine ulaştı.



Bölgede jandarma olay yeri inceleme ekipleri çalışma yaparken, Gündüz'ün kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu ortaya çıkacağı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA