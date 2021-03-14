ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
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ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu

14.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 14.03.2021 13:44

Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde bulduZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, kedilerinden biri kaybolunca limanda aramaya başladı.

Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, kedilerinden biri kaybolunca limanda aramaya başladı. Kedinin Tekirdağ açıklarına giden balıkçı teknesinde olduğunu öğrenen Karakuş, balıkçılarla denizde buluşarak kedisini teslim aldı. Ereğli'de balıkçılıkla geçimini sağlayan Murat Karakuş, yaklaşık bir ay önce barakasında beslediği kedilerden bir tanesinin kaybolduğunu fark etti. Arkadaşlarına durumu anlatan Karakuş, limanda bulamadığı kedisinin teknelerden birisine bindiği düşüncesiyle tekne sahiplerine ulaşarak kaybolan kedisini aradı. Karakuş, hamile olan 'Minnoş' isimli kedisinin limandan açılan bir balıkçı teknesinde olduğu bilgisine ulaştı. Karakuş, Tekirdağ'da bulunan teknenin kaptanı ile kedisini almak için denizde buluşmaya karar verdi. 9 Mart günü Minnoş'un bulunduğu balıkçı teknesine ulaşan Karakuş, kedisini aldı. Balıkçılara teşekkür eden Karakuş, kendisine yardımcı olan balıkçılara da balık hediye etti. Minnoş ise evine döndükten sonra doğum yaptı. Murat Karakuş, kedisinin iki yıldır yanında olduğunu ve kaybolunca çok üzüldüğünü söyledi. Kedisini bulmak için aramaya başladığını anlatan Karakuş, "İlk gördüğümde kedi, Alaplı limanındaydı. Bazı kişilerin kedilere kötü davrandığını gördüm. İnsanlara da yaklaşmıyorlardı, zamanla mama vererek bana alıştılar. Sonrasında kendi teknemle kedileri Ereğli limanına getirdim. Şimdi iki senedir buradalar beraber duruyoruz." dedi.

'DENİZDE MİNNOŞUMUZU ALDIK' Kedisinin Tekirdağ'dan gelen Kazım Reis adlı teknede olabileceğini düşündüğünü ve tekne kaptanıyla irtibata geçtiğini anlatan Karakuş, şöyle dedi: "Tekne gittikten sonra kedimin kaybolduğunu fark ettim. Düşündüm onunla beraber gitmiş olabilir diye. Daha sonra tanıdıklar vasıtasıyla onlara ulaştık, Tekirdağ'da olduğunu öğrendik Minnoş'un. Sonra Ereğli'ye gelebilirler mi diye sorduk. Burada da balıkçılık olduğu için tekne buraya geldi. Bizim gitmemize gerek kalmadı. Minnoş'umuzu geri alıp Ereğli'ye getirdik. Akşamına da doğum yaptı. Dört tane yavrusuyla birlikte bizimle yaşıyor."

ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu
ZONGULDAK Kaybolan kedisini Tekirdağ'a giden balıkçı teknesinde buldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gürkay GÜNDOĞAN

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