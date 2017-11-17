Kaybolan Karısından 2 Aydır Haber Alamıyor

Gaziantep'te yaşayan Murat Fırat, akli dengesi yerinde olmayan eşi Özlem Fırat'tan 2 aydır haber alamıyor.



Akli dengesi yerinde olmayan 3 çocuk annesi Özlem Fırat'tan (26) 2 aydır haber alınamıyor. Eşinin bulunmasını isteyen Murat Fırat (30) ise görenlerin kendisine haber vermesini istedi. Eşinin 2 ay önce kaybolduğunu söyleyen Fırat, "Eşimin akli dengesi bozuktur. Hastaneye yatması gerekiyor. Savcılık bu yönde rapor verdi. Ancak eşim 2 ay önce evden kaçtı ve ulaşamıyoruz. Daha önce de kaybolmuştu. Ama bir gün sonra bulunuyordu. En son Adana'da görülmüş. Eşimi görenlerin Allah rızası için bize ulaşmasını istiyorum" diye konuştu. - GAZİANTEP