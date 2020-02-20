Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor
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Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor

Denizli'de 6 gündür kayıp olan kağıt toplayıcısı 75 yaşındaki Muharrem Bakan her yerde aranıyor.

20.02.2020 12:23 | Son Güncelleme: 20.02.2020 13:05
Kaybolan kağıt toplayıcısı yaşlı adam her yerde aranıyor

'de 6 gündür kayıp olan kağıt toplayıcısı 75 yaşındaki Muharrem Bakan her yerde aranıyor.


Edinilen bilgilere göre, olay İlbade Mahallesi'nde 'ta meydana geldi. Kağıt toplayarak geçimini sağladığı öğrenilen Muharrem Bakan, saatlerinde elinde el arabası ile çıktıktan sonra bir daha geri dönmedi. O günden bu yana kendisinden alınamayan Bakan'ın aile üyelerinin başvuruda bulunması üzerine polis tarafından arama çalışması başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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