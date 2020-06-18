Kaybolan kadını arama çalışması başlatıldı DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan (54) için arama çalışması başlatıldı.

DENİZLİ'nin Çal ilçesinde, evinden çıktıktan sonra haber alınamayan zihinsel engelli Ümmü Ceylan (54) için arama çalışması başlatıldı.

Yukarıseyit Mahallesi'nde oturan zihinsel engelli Ümmü Ceylan, sabah saatlerinde evden ayrıldı. Son olarak komşuları tarafından mahallede görülen ve evine dönmeyen Ceylan'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine mahalleye gelen jandarma ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri Ceylan'ı bulmak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA