Kaybolan iş adamını operasyonla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kaybolan iş adamını operasyonla kurtarıldı

Kaybolan iş adamını operasyonla kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Denizli'de, tekstil fabrikası bulunan iş adamı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolarak, kullandığı aracını terk edilmiş halde bulunmuştu.

Denizli'de, tekstil fabrikası bulunan iş adamı esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolarak, kullandığı aracını terk edilmiş halde bulunmuştu. Ailesinin hayatından endişe ettiği işadamı Çal ilçesinde kaçıranlara düzenlenen operasyonla bulundu.

Denizli'de tekstil fabrikası sahibi 49 yaşındaki Ömer Aldırmaz, fason işi yaptırdığı Tavas ilçesine gittiği sırada telefonu kapandı. Aldırmaz'dan haber alamayan eşi Fatma Aldırmaz, üretim yapılan yeri aradığında iş adamının oraya gitmediğini öğrendi. Gece 01.20 saatlerinde Aldırmaz'a ait aracın Denizli'ye döndüğü tespit edildi. Ardından iş adamının aracı Honaz ilçesine bağlı Gürlek Mahallesinde terk edilmiş halde bulundu.

İş adamı Çal ilçesinde bulundu

Ailesinin hayatından endişe ettiği kaçırılan işadamı Ömer Aldırmaz için seferber olan emniyet güçleri, Çal ilçesinde olduğu tespit edildi. Bir mekanda tutulan işadamı için güvenlik güçleri tarafından operasyon düzenledi. Kaçıranlar kıskıvrak yakalanarak emniyete sevk edilirken işadamı kurtarıldı. İddialara göre, para için kaçırılan işadamının hırpalandığı ve fiziki şiddete maruz kaldığı belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İş insanı Ömer Aldırmaz esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu! Ailesi kaçırıldığından endişe ediyor
İş insanı Ömer Aldırmaz esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu! Ailesi kaçırıldığından endişe ediyor
Polisi çileden çıkaran alkollü kadın, gazetecilere de saydırdı: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Polisi çileden çıkaran alkollü kadın, gazetecilere de saydırdı: Zoom alarak çek, yıllarca cinsel içerikli filmimizi çektiler zaten
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Melisa Döngel Burak Özçivit
Spor Balotelli Arda Turan Burak Elmas Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kaybolan iş adamını operasyonla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.7.2021 12:59:31. #1.15#

title