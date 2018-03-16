Kaybolan İnekler Akaryakıt İstasyonuna Girdi

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde kaybolan 6 inek, gece akaryakıt istasyonuna girdi. İstasyon çalışanlarının korumaya aldığı hayvanlar, sabah sahibine teslim edildi.

İzmir- İstanbul Karayolu'nun geçtiği Şehzadeler ilçesinde akaryakıt istasyonu çalışanları, dün saat 23.00'te, benzinlik içerisine kadar giren 6 başıboş ineğin sahibini bulmak için seferber oldu. İneklere sabaha kadar istasyonda bakmaya çalışan personel, sabah işe gelen doğa ve hayvan dostu olarak bilinen mesai arkadaşları Hamdi Öklü'ye inekleri teslim etti. Öklü ise durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İneklerin sahibi olduğu belirlenen Cumhur Yıldız, bugün saat 13.00'te istasyona gelerek ineklerini teslim adı. Öklü ve diğer benzinlik çalışanlarına teşekkür etti. Çevresindeki birçok kişinin yaralı ya da başıboş bulunan birçok martı, kedi, köpek, ebabil kuşunu kendisine getirip teslim ettiğini belirten Öklü, "İnekleri arkadaşlarımız benzinlik içerisine girince yola çıkmasınlar diye sahip çıkarak güvenli bir yere koymuşlar. Bizler, çalıntı olabileceğini ve kontrol noktasında yakalanmamak için istasyon yakınlarında araçtan indirmiş olabileceğini düşündük. Jandarma ve polis ekiplerine durumu bildirdik. Ancak kayıp olarak bildirilen inek olmadığı için bir şey yapamayacaklarını belirterek, İl Tarım Müdürlüğü'ne başvurmamızı istediler. İneklerin kulaklarında küpeleri mevcuttu" dedi.

Hayvanların sahibi Yıldız ise inekleri eski Sümerbank arazisi içerisinde otlattıklarını belirterek, inekleri geceden bu yana aradıklarını, temizlik işçisi tarafından "Yakındaki benzinlikte buluntu inekler var sizin olabilir" demesiyle işletmeye gelince hayvanları bulduğunu söyledi. Yıldız, yaklaşık değeri 30 bin TL olan ineklerini bulduğu için mutlu olduğunu söyledi. - Manisa