Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
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Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi

07.10.2020 22:31 | Son Güncelleme: 07.10.2020 22:37

Sivas'ta kaybolan 18 büyükbaş hayvan, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine girdi.

Sivas'ta kaybolan 18 büyükbaş hayvan, Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine girdi. İnekler sahipleri bulunana kadar Veterinerlik Fakültesi çitleri arasında koruma altına alındı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesinde gezinen büyükbaş hayvanları fark eden güvenlik görevlileri, hayvanların kaybolduğunu düşünerek durumu polise bildirdi. Ekipler, hayvanların sahibinin bulunması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda hayvanların sahibi bulunamadı. Yerleşkenin çeşitli bölgelerinden toplanan 11 inek ve 7 buzağı, Veterinerlik Fakültesi yanında bulunan kapalı alanda koruma altına alındı. Hayvanlar, bulunması halinde sahiplerine teslim edilmek üzere güvenlik görevlilerine emanet edildi. - SİVAS

Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi
Kaybolan inek sürüsü üniversite yerleşkesine girdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VEYSEL KORKMAZ

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