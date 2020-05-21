Kaybolan hayvanlarını drone ile arıyorlar
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Kaybolan hayvanlarını drone ile arıyorlar

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Balay ailesi, 17 gün önce kaybolan 3 inek ve 2 düveyi drone yardımıyla arıyor.

Kaybolan hayvanlarını drone ile arıyorlar
21.05.2020 11:32 | Son Güncelleme: 21.05.2020 11:50

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde yaşayan ve geçimlerini hayvancılıkla sağlayan Balay ailesi, 17 gün önce kaybolan 3 inek ve 2 düveyi drone yardımıyla arıyor.

Kültür Mahallesi'nde yaşayan Musa ve Emine Balay çifti, yıllarca hayvancılık yaparak 4 çocuğunu büyüttü.

Aile, 17 gün önce otlamaları için ahırdan saldıkları hayvanların kaybolması üzerine amansız bir mücadeleye girdi.

Öncelikle hayvanların gidebilecekleri yerlere bakan aile, sonuç alamayınca durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Ekipler tarafından da aranan 3 inek ve 2 düvenin bulunması için çalışma başlatıldı.

Balay çifti, Gölyaka Kaymakamı Abdullah Kurt ve Belediye Başkanı Yakup Demircan'dan da hayvanlarının bulunması için yardım istedi.

İlçenin adeta her karışında hayvanlarını arayan çift, yakınları aracılığıyla temin ettikleri drone ile arama çalışması yürütüyor.

"Hayvanları aramadığım yer kalmadı"

Musa Balay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvanların resimlerini bastırarak görülebilecek yerlere astıklarını söyledi.

Hayvanların bulunması için yoğun bir mücadele verdiklerini belirten Balay, arama çalışmalarını şu sözlerle aktardı:

"Hayvanları ilk kaybolduğundan bu yana aramadığım yer kalmadı. Kaybolan hayvanları emniyete, jandarmaya bildirdik. Emniyetimiz, kaymakamlığımız araştırıyor. İlçede gitmediğim köy, girmediğim tarla kalmadı. Gece gündüz, yağmur çamur demeden arıyoruz ama sonuç alamadık. Drone ile de arama yapıyoruz. Henüz bir neticeye varamadık. Hayvanların olabileceği mevkiler var. Oraları drone ile hep aradık. Aramaya da devam ediyoruz ama bulamıyoruz."

"Mübarek ramazanda çok perişan oldum"

Emine Balay da hayvanlarıyla aralarında güçlü bir bağ olduğunu dile getirerek, "Kimseye muhtaç olmadan geçiniyorduk. Yeni yavrulayan 'Sarı Kız' da gitti. Yavrusu bile ahırda sürekli ağlıyor. Onun yanına bile gidemiyorum üzüntümden." dedi.

Hayvanları sayesinde geçimlerini sağladıklarını anlatan Balay, "Hep sabrettik ve bugünlere geldik. İneklerim elimden gitti. Mübarek ramazanda çok perişan oldum. İneklerimi gören varsa Allah rızası için bana acısın. Kaç senem heba oldu. Başka hiçbir gelirim yok. Allah rızası için hayvanlarımı bulan veya çalan varsa getirsin. Şikayetçi olmayacağım, söz veriyorum yeter ki hayvanlarıma kavuşayım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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