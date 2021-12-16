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Kaybolan hayvanları jandarma ormanlık alanda buldu

Kaybolan hayvanları jandarma ormanlık alanda buldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce'de 1 büyük baş ve 2 küçükbaş hayvanı kaybolan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de 1 büyük baş ve 2 küçükbaş hayvanı kaybolan vatandaşın yardımına jandarma ekipleri koştu. Ekipler, detaylı arama neticesinde kaybolduğu bildirilen hayvanları ormanlık alanda bularak sahibine teslim etti.

Düzce'nin Boğaziçi Beldesine bağlı Şekerpınar Mahallesi'nde oturan A.Ş. isimli şahıs 14 Aralık'ta 1 büyük baş ve 2 küçük baş hayvanının olmadığını fark etti. Durumun haber verilmesi üzerine, A.Ş'nin yardımına Düzce il Jandarma Komutanlığı ekipleri yetişti. JASAT Timi ve Konuralp Karakol Komutanlığı ekipleri, köylerde ve ormanlık alanda yapılan araştırmalarda neticesinde hayvanların Şekerpınar Mahallesi Ormanlık alanında olduğunu belirlediler.

Kaybolduktan 2 gün sonra bulunan hayvanlar sahibi A.Ş.'ye teslim edildi. - DÜZCE

Kaybolan hayvanları jandarma ormanlık alanda buldu

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