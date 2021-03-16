Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu

16.03.2021 15:02 | Son Güncelleme: 16.03.2021 15:10
Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu

Aydın'ın Çine ilçesinde bir vatandaşın kaybolan hayvanları Jandarma tarafından 35 kilometre uzakta bulundu.

Aydın'ın Çine ilçesinde bir vatandaşın kaybolan hayvanları Jandarma tarafından 35 kilometre uzakta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, M.T. isimli şahıs hayvanlarının kaybolduğunu belirterek jandarmaya haber verdi. Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kaybolan hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda 8 büyükbaş hayvan 35 kilometre uzaklıkta bulunurken, kayıp olan bir adet büyükbaş hayvanı ise arama çalışmalarına devam ediliyor. - AYDIN

Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ayşe Keşir Akif Ersoy Hulusi Akar Devlet Bahçeli
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz İbrahim Tatlıses Uraz Kaygılaroğlu
Spor Ali Koç Caner Erkin Bülent Uygun Sergen Yalçın Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kaybolan hayvanları, Jandarma 35 kilometre uzaklıkta buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 15:16:45. #1.14#
title