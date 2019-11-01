Kaybolan Güçlü İnsan Türü - NEANDERTALLER

01.11.2019 20:51

Neandertaller bize en çok benzeyen insan türü olarak çağımızın en önemli gizemlerinden birini oluşturuyorlar. Çokta uzak olmayan bir zamanda atalarımızla beraber yaşadılar. Avrupa, Asya hatta ülkemizde bile onların izlerine rastlıyoruz. Peki bizden daha güçlü olan tarihin bu ilginç insanlarına ne oldu ' Hala aramızda olabilirler mi ' Bilgi dolu bir video daha sizlerle.İnstagram İletişim engin.ugan@hotmail.com

Kaynak: Youtube