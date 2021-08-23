Kaybolan genç ailesine teslim edildi
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Kaybolan genç ailesine teslim edildi

Kaybolan genç ailesine teslim edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Çarşamba gününden bu yana kayıp olan ve jandarma tarafından aranan vatandaş, zabıta ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Çarşamba gününden bu yana kayıp olan ve jandarma tarafından aranan vatandaş, zabıta ekipleri tarafından ailesine teslim edildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri kayıp vatandaşı ailesine ulaştırmak için Gebze ve Kandıra'daki köy muhtarlarıyla irtibat kurdu. İzmit ilçesi Yavuz Sultan Selim Camisi Derneği tarafından yapılan ihbarda konuşma problemi yaşayan ve kendini ifade edemeyen bir vatandaşın camide olduğu belirtildi. Dernek yöneticileri ile görüşerek kent sakinini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma Merkezi'ne götüren Kocaeli zabıtası, diğer yandan kayıp vatandaşın ailesine ulaşmak için seferber oldu. Kandıra ilçesine yoğunlaşan ekipler, köy muhtarları ile görüşerek gencin köyünü tespit etti. Kandıra'ya geçen ekipler, gencin ailesinin yaşadığı eve ulaşarak ailesine teslim etti.

Geçtiğimiz hafta çarşamba gününden bu yana kayıp olduğu ve jandarma tarafından arandığı tespit edilen genç, ailesine ulaştırılmadan önce karnı doyurularak yeni kıyafetler temin edildi. - KOCAELİ

Kaybolan genç ailesine teslim edildi
Kaybolan genç ailesine teslim edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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