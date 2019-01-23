Kaybolan Futbolcu Sala'nın Son Mesajı: Uçak Her An Dağılacak Gibi Duruyor
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın arama çalışmaları devam ederken, Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği son mesajında "Eğer bir buçuk saat içinde benden bir daha haber alamazsanız, beni zor bulursunuz" dediği ortaya çıktı.
Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın da içinde olduğu kayıp uçağın arama çalışmaları devam ederken, Sala'nın arkadaşlarına gönderdiği son mesajında "Eğer bir buçuk saat içinde benden bir daha haber alamazsanız, beni zor bulursunuz" dediği ortaya çıktı
Kaynak: Euronews.com