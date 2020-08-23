Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası
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Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası

Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 gün önce evinden ayrılan Fatma S.'den (15) bir daha haber alınamadı.

Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası
23.08.2020 00:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 00:37


Kaybolan Fatma'nın, sosyal medyadan tanıştığı genç tarafından kaçırıldığı iddiası

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, 5 gün önce evinden ayrılan Fatma S.'den (15) bir daha haber alınamadı. Aile, kızlarını İzmir'in Kiraz ilçesinde oturan ve sosyal medya üzerinden arkadaş olduğu Olcay S. (18) tarafından kaçırıldığını iddia etti.
İlçenin Olgunlar köyüne bağlı Beyerli Mahallesi'ndeki, evinden 5 gün önce ayrılan Fatma S. bir daha geri dönmedi. Sabah saatlerinde yevmiyeci olarak gittikleri tarladan akşam saatlerinde döndüklerinde kızını evde bulamayan Afife Betül S. kızının komşularında olabileceğinin aramaya başladı. Aynı sokakta oturan bir komşusu saat 12.00 sıralarında evden çıkarken Fatma'yı gördüğünü ve kendisinin tarlaya babasının yanına gideceğini söylediği öğrenildi. Akşam yemeğine kadar Fatma'nın dönmemesi üzerine aile jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İZMİR'DEN GELEN TELEFON ÜZERİNE GERÇEK ORTAYA ÇIKTI
Aynı günün gecesi İzmir'in Kiraz ilçesine Bağlı Olgunlar Mahalle Muhtarı Muammer Yaygın, kayıp olan kızın ailesini telefonla arayarak Kızınız bizim köyden Olcay S.'nin evinde, gençler birbirlerini sevmiş bu işi tatlıya bağlayalım diye konuştuğunu iddia eden Afife Betül S., Kızımın Sosyal medyadan dört ay önce bu gençle tanıştığını ve onunla birlikte kaçtığını öğrendik. Bir gün sonra da gencin babası Mehmet S. bizi arayarak bu olaydan daha sonra haberi olduğunu söyledi. Biz de Jandarma ve Cumhuriyet Savcılığına giderek şikayetçi olduk dedi.
'KIZIMIN GÖNLÜ VARSA VERMEYE RAZIYIM'
Evden sadece nüfüs cüzdanı ve cep telefonunu aldıktan sonra kaybolan Fatma'yı merak ettiğini söyleyen anne Afife Betül S., telefonu kapalı olan kızına seslendi, Bana kızımı getirsinler, onu göreyim söz veriyorum kızıp bağırmayacağım, o gençte gönlü varsa da yaşının dolmasını bekleriz ve birbirlerini istiyorlarsa da nişan takar veririz diye konuştu.
'MERAK ETMESİNLER DİYE AİLEYİ ARAYIP HABER VERDİM'
Kaçırılma olayını haber aldığını belirten Muammer Yaygın, Aileye telefon ile ulaştım, bilgi vererek 'Kızınız Olcay S.'ye kaçmış, merak etmeyin' dedim diye konuştu. Yaygın ayrıca, Kiraz İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerle birlikte Olcay S.?nin yakınlarına ait evlerde arama yapıldığını ve gençlerin izine rastlanmadığını söyledi.

Kaynak: DHA

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