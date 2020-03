Kaybolan engelli şahıs her yerde aranıyor Kaybolan engelli şahıs her yerde aranıyor Jandarma ve AFAD, drone kamera ve köpek yardımıyla kayıp şahsı arıyor Adıyaman'da iki günden beri kayıp olan 32 yaşındaki engelli şahıs her yerde didik didik aranıyor.

Kaybolan engelli şahıs her yerde aranıyor Jandarma ve AFAD, drone kamera ve köpek yardımıyla kayıp şahsı arıyor ADIYAMAN - Adıyaman'da iki günden beri kayıp olan 32 yaşındaki engelli şahıs her yerde didik didik aranıyor. Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan ve engelli olduğu öğrenilen Taceddin Taşdak isimli şahıs önceki gün sabah evden çıktı ve bir daha da eve dönmedi. 2006 yılında beyin ameliyatı geçiren ve engelli olduğu öğrenilen genç akşam eve gelmeyince ailesi hayatından endişe etmeye başladı. Köy Muhtarı Faik Gülgür'e bilgi verilince, jandarma ve AFAD ekiplerine bilgi verildi. Jandarma ve AFAD ekipleri akşam başlattıkları aramayı gece sonlandırdı. Sabahın ilk ışıklarından itibaren yeniden arama çalışmalarına başlayan ekipler, Göksu Çayı kenarını, dağlık bölgeyi didik didik aradı. Ekiplere jandarmanın 'Dava' isimli iz süren köpeği de katıldı. Jandarma ekipleri dron kamera bölgeye taradı. Akhisar Köyü Muhtarı Faik Gülgür, şahsın daha önceki günlerde de evden çıktığını ancak akşam eve döndüğünü belirterek, son gidişinde dönmediğini söyledi. Faik Gülgür, "Engelli kardeşimiz daha öncede evden çıkıp geri dönerdi. Dün sabah evden çıkmış. Akşam eve gelmediği için bu sefer evde panik başlamış ve bana haber verdiler. Ben askeriyeyi aradım. Göksu Çayı dere yatağında görenler olmuş. Akşamdan beri güvenlik güçlerimiz sağ olsunlar, AFAD ile beraber, köylü vatandaşlarla hep beraber akşam 12'ye kadar aradık. Dron kamerayla her tarafa bakıldı. Şahsın şehir merkezinde görüldüğü ihbarı gelmiş. Biz Altınşehir'den gelecek haberi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Kaynak: İHA Haberin Videosu: Kaybolan engelli şahıs her yerde aranıyor