Kaybolan engelli genci 300 kişilik ekip arıyor
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Kaybolan engelli genci 300 kişilik ekip arıyor

Kars'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli gencin bulunması için 300 kişilik ekip havadan ve karadan arama çalışmasını sürdürüyor.

01.06.2020 01:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 02:02

Kars'ta evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan zihinsel engelli gencin bulunması için 300 kişilik ekip havadan ve karadan arama çalışmasını sürdürüyor.

Merkeze bağlı Ölçülü köyünden 30 Mayıs'ta evinden ayrılan Hayrettin ve Halise çiftinin 5 çocuğundan 3'üncüsü olan 32 yaşındaki Erhan Mehmetoğlu'ndan yakınları bir daha haber alamadı.

Mehmetoğlu'nun ailesinin haber vermesi üzerine köye jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Akşam saatlerinde genişletilen arama çalışmasına Kars İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, AFAD ekipleri, güvenlik korucuları ile vatandaşlar katılıyor.

Köy içi ve çevresinde İl Jandarma Komutanlığına bağlı iz takip köpeği "Atak" ve arama kurtarma köpeği "Şov" çalışma yürütüyor.

Köylerdeki evler tek tek aranırken, jandarma ekiplerinin havadan drone ile arama çalışması yapmasının yanı sıra termal dürbünlerin de kullanıldığı çalışmada herhangi bir ize rastlanılmadı.

Çevre köylerden vatandaşların traktörlerle katıldığı arama çalışmaları devam ediyor.

"Daha önce 2 sefer kaçıp Kars'a gitmişti"

Baba Hayrettin Mehmetoğlu, tüm ekiplerin seferber olduğunu ifade ederek "Bugün aramalar aralıksız devam etti, oğlum engelli, çıktı gitti, kalp krizi mi geçirdi, öldü mü sağ mı bilmiyoruz, 24 saattir arıyoruz. Daha önce 2 sefer kaçıp Kars'a gitmişti, gidip getirmiştik. Evden, danaları gittikleri bölgeden geri çevirmek için ayrıldı bir daha görmedik." dedi.

AFAD İl Müdürü Oktay Aygan da köy yerleşkesi ve arazide çalışmaların devam ettiğini söyleyerek "AFAD, jandarma, güvenlik korucuları ile köylülerin katıldığı çalışmalar sürüyor. İz takip köpeği ve termal kameralarla da arazi ve evler aranıyor. Geç saatlerde çalışmalar devam ediyor, bir netice alamazsak yarın devam edeceğiz. Bugün bulunmazsa Artvin'den gelecek su altı arama ekibiyle bölgedeki göletlerde çalışma yapılacak." diye konuştu.

Kaybolan engelli genci 300 kişilik ekip arıyor

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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