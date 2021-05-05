KAYBOLAN YAŞLI ADAM 45 SAAT SONRA BULUNDU

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kaybolan Hüseyin Eray (82), 45 saat sonra jandarma iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramalar sırasında evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bitkin halde bulundu.

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde kaybolan Hüseyin Eray (82), 45 saat sonra jandarma iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramalar sırasında evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında bitkin halde bulundu.

Kurucaşile'ye bağlı Kale köyünde eşi Fatma Eray ile birlikte yaşayan emekli madenci Hüseyin Eray, önceki gün saat 16.00 sıralarında evinden çıktıktan sonra kayboldu. Yaşlı adamı bulmak için jandarma, Bartın, Sakarya ve Zonguldak AFAD ekipleri ve köylüler arama çalışması yaptı. Bugün saat 13.00 sıralarında, jandarma iz takip köpeği 'Pati' ile yapılan aramalar sırasında Hüseyin Eray evine 5 kilometre uzaklıktaki dere kenarında otururken bulundu. Bitkin düşen Hüseyin Eray, jandarma ve ekipler tarafından taşınarak, yola çıkartıldı. 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Kurucaşile sağlık ocağına götürülen Hüseyin Eray, sağlık kontrolünden geçirildi. Eray'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı